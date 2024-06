Chiesa-Napoli, CdM - Manna formulerà un'offerta a Ramadani, ma niente aste: la situazione

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto oggi sul mercato in entrata fra sogni e realtà in attacco:

"Intanto, proseguono le trattative di mercato con il diesse Manna in piena attività. Il sogno resta Romelu Lukaku, pupillo di Conte, ma la trattativa è tutta da sviluppare perché bisognerà capire il futuro di Osimhen. Non sono arrivate offerte per colmare la clausola di 130 milioni, una cifra che pochi club al mondo possono garantire. Restano in piedi anche le ipotesi Santiago Gimenez (23 anni), attaccante centrale del Feyenoord e quella dell’ucraino Artem Dovbyk (26) il trascinatore del Girona: 24 gol in 36 partite. E quella di Lorenzo Lucca (se dovesse andare via Simeone) dell’Udinese".

Chiesa nel mirino del Napoli di Conte

Chiesa-Napoli: gli scenari

Il quotidiano s'è poi soffermato sul nome di Chiesa:

"Il Napoli attende anche lo sviluppo del caso Chiesa che al momento non ha rinnovato il suo contratto con la Juventus in scadenza nel 2025. L’agente del calciatore, Ramadani, è atteso in Italia anche perché c’è la Roma che appare molto interessata e il Napoli formulerà la sua proposta. Di sicuro la società partenopea non parteciperà ad aste né sul cartellino né sull’ingaggio del calciatore che è di 5 milioni".