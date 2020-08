Ultime mercato Napoli - Sarà di piede sinistro anche il futuro terzino, prima servirà dare l'addio a Ghoulam come racconta il Corriere dello Sport:

"Chi al suo posto? Reguilon resta il sogno, ma costa tanto, il Real Madrid lo valuta 25 milioni e vorrebbe riservarsi la possibilità di inserire il diritto di recompra per non consolare possibili futuri rimpianti. In alternativa Tagliafico dell'Ajax o il giovane Karbownik del Legia Varsavia"