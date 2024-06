Chi è Pablo Solari che piace al Napoli: età, ruolo e curiosità | FOCUS

Pablo Solari è un nuovo nome accostato al Napoli in queste ultime ore. Nato il 22 marzo 2001 ad Arizona, il calciatore del River Plate è tra i calciatori più interessanti del campionato argentino. La sua duttilità tattica è certamente tra i suoi maggiori punti di forza.

Chi è Pablo Solari: ruolo e curiosità

Calciomercato Napoli - Cresciuto nelle giovanili del Talleres, Solari ha attirato l’attenzione degli osservatori per le sue doti tecniche e la capacità di incidere sulle partite con dribbling ed una visione di gioco davvero importanti. A novembre 2020 viene ceduto in prestito biennale al Colo Colo dove realizza 10 reti in 54 presenze. Le ottime prestazioni di Solari convincono il River Plate a versare 4,2 milioni nelle casse del Colo Colo (che nel frattempo lo aveva acquistato a titolo definitivo dal Tallares).

Giocare nel River Plate è stato come un sogno per Pablo e famiglia. Non a caso suo padre, lo ha soprannominato “El Pibe” in onore proprio di Pablo Aimar. In Argentina si dice anche che ha scelto anche il nome del figlio per omaggiare il fantasista classe 1979. Pablo ha anche un altro fratello che gioca a calcio, si chiama Santiago e milita nel Racing Club.

Solari può giocare sia a sinistra che a destra del settore avanzato. Calcia con il destro e viene utilizzato molto spesso a gara in corso quando può determinare con la sua tecnica nell’uno contro uno. In passato anche la Lazio si è interessata a questo calciatore del River Plate. Solari ha un contratto in scadenza nel 2027.