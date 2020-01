Chancellor-Brescia, dietro il rinnovo c'era l'interesse del Napoli: gli azzurri erano pronti a prenderlo a parametro zero

Calcio mercato Napoli - Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport dietro il rinnovo di Chancellor con il Brescia ci sarebbe stato un interesse del Napoli: "Per sicurezza Cellino ha fatto valere l’opzione di prolungamento fino al 2022 per Chancellor. Lo ha fatto perché il centrale venezuelano si sarebbe svincolato automaticamente in caso di retrocessione e perché il Napoli aveva già chiesto informazioni. Le due cause hanno portato il presidente a precorrere i tempi e a mettersi in tasca la possibilità di chiedere 3-4 milioni".