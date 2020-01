Cessioni Napoli, CdM: in tre ai saluti, via anche Younes

Calciomercato Napoli - Diego Demme, Stanislav Lobotka e parallelamente anche le prime uscite.

Ecco quanto racconta il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola a tal proposito:

Younes ha totalizzato solo 148 minuti, non ha mai giocato con Gattuso, è in uscita, piace al Colonia e al Werder Brema, Tonelli dovrebbe tornare alla Sampdoria. La prossima settimana è previsto un incontro con l’entourage di Gianluca Gaetano per la possibile cessione in prestito, in B spinge la Cremonese ma c’è anche l’ipotesi che possa restare in serie A, la Spal l’ha sempre seguito con grande attenzione.