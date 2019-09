Cessioni Napoli, Tmw: Tonelli, Verdi e Hysaj verso la permanenza in azzurro!

Mercato Napoli - Sta per volgere al termine questa sessione di mercato, con i tifosi delle varie squadre di Serie A in attesa di sapere se arriveranno oppure no rinforzi negli ultimi istanti. La chiusura di questa sessione è fissata per le ore 22.00 di domani ed a tal proposito pare scritto il futuro anche di diversi giocatori del Napoli. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, a tal proposito, vanno verso la permanenza Lorenzo Tonelli, Simone Verdi ed anche Elseid Hysaj.

Cessioni Napoli Tonelli Hysaj Verdi

I primi due, infatti, sono stati cercati rispettivamente da Fiorentina e Torino su tutte, ma l'addio di Chiriches ed il mancato arrivo di James Rodriguez hanno spinto la dirigenza azzurra a fare valutazioni differenti. Sembra, invece, definitivamente sfumata per l'albanese la pista che lo avrebbe potuto portare al Valencia. Insomma, i tre giocatori anche nella prossima stagione lavoreranno agli ordini di Carlo Ancelotti nella speranza di trovare maggiore spazio.