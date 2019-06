Cessioni Napoli: Rog e Ounas in prestito al Parma, Sepe via per 7 milioni! Con l'Atletico si chiude a 18 per Hysaj, occhi a Insigne

Calcio Napoli mercato - Il Napoli punta ai migliori talenti in giro, ma prima bisogna cedere i calciatori in esubero. A cominciare da Hysaj, l’unico ad avere un club che ha fatto una proposta alla SSC Napoli: l’Atletico Madrid. Offerti 15 milioni, il Napoli spara 25 e l’operazione si potrebbe chiudere anche a 18. Per Mario Rui c’è stato un sondaggio del Torino, che non vuole pagare i 12 milioni chiesti dal Napoli e potrebbe arrivare a 8. Poi c’è da risolvere il problema Diawara, centrocampista da ricostruire dopo le ultime due stagioni, e Grassi. Rog e Ounas andranno in prestito al Parma, che acquisterà Sepe per 7 milioni e darà al Bari in prestito un po’ di calciatori che non utilizzerà nella prossima stagione. Vendere, vendere tutto ciò che non occorre ad Ancelotti e se poi dovesse arrivare la grande offerta per Lorenzo Insigne che si sta rilanciando in Nazionale, allora il mercato del Napoli cambierebbe faccia.