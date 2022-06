Cessioni Napoli, Il Mattino: ecco la lista degli scontenti, ADL può incassare 80 milioni

Calciomercato Napoli - Un tesoretto dagli scontenti. Ottanta milioni di euro per l’esattezza. Secondo quanto riferisce Il Mattino oggi in edicola, è questa la cifra che potenzialemente ADL può incassare da varie cessioni in vista delle prossime settimane.

Parliamo per l'esattezza di tre giocatori: Matteo Politano, Diego Demme e Fabian Ruiz. Tutti destinati alla partenza quest'estate.

Mercato Napoli, la lista degli scontenti