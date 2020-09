Cessione Koulibaly, è tutto in stand-by! Giocatore indispettito dalla valutazione di ADL, le ultime

Calciomercato Napoli - "I tifosi lo pregano, ma Kalidou ha deciso", titola così Il Mattino oggi in edicola. Come infatti riferisce il quotidiano, malgrado l'affetto della tifoseria ribadito in questi giorni anche a Castel Di Sangro, da parte del giocatore è ormai decisa la separazione. Nessuna rottura e nessun problema, semplicemente l'atleta ritiene chiuso questo ciclo è desidera una nuova avventura in un altro campionato.

Cessione Koulibaly, le ultime

Il presidente Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, è stato chiarissimo: vuole 90 milioni di euro per lasciarlo partire. Una situazione che non entusiasma affatto difensore senegalese. Anzi: questa situazione lo indispettisce parecchio ed è sempre scuro in volto quando parla con l'agente, perché è consapevole che nessuno pagherà questa cifra per lui.

Motivo per cui, almeno per il momento, non è attesa nessuna svolta sull'argomento. La trattativa è durata a trascinarsi ancora per un bel po', e probabilmente sarà necessario un incontro faccia a faccia tra gli emissari del City o del PSG con De Laurentiis. Non è escluso che questo possa esserci la prossima settimana a Capri, quando il patron partenopeo tornerà nel suo quartier generale.

Il sogno del giocatore resta in particolare il Paris Saint-Germain, il quale però al momento non ha fatto nulla di concreto. L'unica proposta effettiva resta quella del Manchester City, le cui attenzioni però al momento sono tutte rivolte verso la trattativa del secolo che può riguardare Lionel Messi. Koulibaly, ormai con la testa altrove e preoccupato di restar bloccato in azzurro, sta provando a far abbassare il prezzo attorno ai 75-80 milioni di euro. Il club azzurro, nonostante tutto, non vuole giocatori scontenti in rosa. Una soluzione, probabilmente, alla fine si troverà.