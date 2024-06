Cerchione rivela: "Buongiorno ha accolto Conte e il fratello in un incontro di 20 minuti, ecco cosa gli hanno detto"

Calciomercato Napoli - Luca Cerchione commenta quanto sarebbe accaduto tra Buongiorno e Conte nell'ultimo incontro che c'è stato tra le parti:

"Ricevo ulteriori riscontri: Antonio e Gianluca Conte hanno cenato da Vincenzo Capuano a Torino e, subito dopo, hanno raggiunto Alessandro Buongiorno presso Grand Cru Champagne e Gourmet, dove il difensore li ha accolti ed ospitati. Hanno trascorso insieme una ventina di minuti, utili al nuovo allenatore del Napoli per esporre al calciatore il proprio progetto e la volontà di averlo come perno della sua difesa con compiti di impostazione. Confermo la data: 6/6/2024. I calciatori della Nazionale sono ritornati in ritiro il 7/6/24 alle 12".