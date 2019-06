Calciomercato. Non ha fatto una buona stagione Simone Verdi. Il Napoli aveva puntato su di lui e speso anche una cifra importante per averlo. Ora si ragiona sul suo futuro e si cerca una soluzione.

Come riporta l'edizione odierna de Il Mattino:

"Ancelotti ha convinto De Laurentiis a cedere Verdi: Sampdoria e Torino lo cercano. Il presidente vuole sfoltire la rosa, l'idea ogni estate di dover lavorare per ridurre l'organico non gli piace. Al momento in rosa ci sono 45 giocatori. Venti in più".