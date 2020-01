Cds - Ingaggio Petagna, contratto di quattro anni: ecco quanto guadagnerà a stagione

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ritaglia ampio spazio al calciomercato Napoli. In particolare si sofferma sull'affare Petagna.

È gennaio, certo, ma su Roma splende già un bel sole da mercato estivo. Come se fosse luglio, il primo luglio, giorno in cui Andrea Petagna comincerà materialmente la sua esperienza tinta d’azzurro: il centravanti d’area che però la Spal ha chiesto e ottenuto di tenere in prestito fino a fine campionato: operazione perfezionata sulla base di 16,5 milioni di euro più 3 di bonus (o giù di lì), con un contratto di quattro anni e mezzo e uno stipendio di 1,8 milioni a stagione per il giocatore (fino al 2024). Ieri nella Capitale, e per la precisione a Villa Stuart, il primo atto in lingua napoletana: le visite mediche, lunghe e capillari, superate e festeggiate con un caffè.