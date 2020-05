CdM, Troise: "Inter-Mertens? Marotta ha chiesto a De Laurentiis di non fare scortesie, c'è interesse ma è prematuro parlare di un'imminente chiusura dell'affare"

Ultime calciomercato Napoli. In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, è intervenuto Ciro Troise, Corriere del Mezzogiorno:

“Mertens all'Inter? So che l'Inter ed il Chelsea sono molto agguerrite. Marotta ha chiesto a De Laurentiis di non fare scortesia. Non mi risulta che il Napoli è tagliato fuori, perché una decisione definitiva si avrà solo quando sarà risolto tutto. Che l'Inter è interessato è vero, ma secondo me è frettoloso sostenere che ci sono documenti e firme. Il Golden Tulip è chiuso con lavori in corso, già nella conferenza pre Napoli-Torino. Il personale è in cassa integrazione, quindi andrebbe trovata un'altra da dedicare alla squadra. I giocatori sono stati chiari all'AIC, non vogliono andare in ritiro se non si ha la certezza di riprendere il campionato. Ripresa? Per me sarà fondamentale l'incontro tra Conte e Dal Pino".