Calciomercato Napoli - Allan ieri è sbarcato a Liverpool. Intanto, come riportato dal Corriere del Mezzogiorno, si intensificano i contatti con la Roma per Milik, Pirlo vuole subito una prima punta. Dzeko è il prescelto, lo scambio Under-Milik procede, si discute sul conguaglio economico e sull’inserimento di Riccardi. Si tratta con il Cagliari per Ounas, il Napoli chiede 12 milioni di euro, è caldo l’asse con il Genoa che vuole Younes e Luperto, Llorente piace alla Real Sociedad.