CdM - Mario Rui andrà a Dimaro! Sarà Conte a decidere il suo futuro

Calciomercato Napoli, ultime notizie dal Corriere del Mezzogiorno. Ci sono novità sul futuro di Mario Rui.

Fino a pochi giorni fa sembrava inevitabile il suo addio al Napoli dopo 7 stagioni in maglia azzurra, invece adesso si apre uno spiraglio per la sua permanenza. A quanto pare infatti sarà Antonio Conte a stabilire il suo futuro.

Scrive il CdM: "Mario Rui è in uscita, potrebbe tornare in Portogallo ma non sono arrivate ancora proposte congrue. Partirà per il ritiro di Dimaro, Conte poi farà le sue valutazioni".