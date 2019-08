Cdm - Lozano sempre più vicino, Icardi sempre più lontano: le cifre dell'accordo col Psv

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Corriere del Mezzogiorno ritaglia ampio spazio alle trattative di calciomercato che riguardano il Napoli . Dal quotidiano si legge:

L'innesto più vicino è Hirving Lozano, escluso dalla formazione titolare da Van Bommel. E' pronto un investimento da 42 milioni, s'avvicina anche l'accordo sull'ingaggio che sarà di 4.5 milioni di euro a stagione

Icardi invece si allontana. Wanda Nara ascolta le proposte di tutti ma ha una intesa verbale con la Juve, mentre la Roma sfrutta l'interesse per Dzeko.

Salvo sorprese James Rodriguez non dovrebbe essere convocato da Zidane per l'amichevole di stasera all'Olimpico contro la Roma. Il Napoli attende le scelte del Real Madrid che ha in pugno Van De Beek e pensa anche a Neymar