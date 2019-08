CdM - Lozano e De Laurentiis assenti a Firenze, il calciatore vuole ad Amsterdam per risolvere pratiche burocratiche

Ultimissime calcio Napoli- La giornata di Hirving Lozano è iniziata presto, alle ore 9:20 circa si è recato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno, li esami sono durati più di quattro ore, anche il prof. Mariani ha visitato Lozano che ha lasciato la clinica romana intorno alle 13:40, la botta alla caviglia rimediata nell’ultima gara disputata in Olanda sembra essere stata superata. L’ex Psv Eindhoven è stato accompagnato dal dirigente Maurizio Micheli e dal papà, accolto dal direttore della comunicazione Nicola Lombardo e acclamato dai tifosi presenti che come all’aeroporto di Ciampino gli hanno fatto sentire il proprio calore.

Alcune tv messicane stanno raccontando i primi giorni in Italia di Lozano che ieri sera ha soggiornato a Roma e stamane dovrebbe trasferirsi a Castel Volturno per conoscere Carlo Ancelotti e i suoi nuovi compagni di squadra. Lozano è extracomunitario, rende possibile il suo tesseramento il trasferimento all’estero di Vinicius Morais, le pratiche burocratiche sono molto lunghe, dovrà anche recarsi ad Amsterdam per completarle e, infatti, non ci sarà a Firenze per Fiorentina-Napoli. Al Franchi non è prevista neanche la presenza del presidente De Laurentiis mentre ci sarà, invece, Commisso a raccogliere l’entusiasmo di una piazza che ieri ha acclamato l’arrivo di Ribery. Lozano in Messico è una star, ai Mondiali in cui ha impressionato Ancelotti ha deciso una storica vittoria contro la Germania, il suo approdo in Italia è vissuto come un evento nazionale.