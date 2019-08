Lozano colpo anche di Marketing! Canali social del Napoli invasi da fan dal Messico, targettizzazione vincente

Ultimissime calcio Napoli- Hirving Lozano, manca solo l'ufficialità. Quella che attendono tutti, soprattutto i tantissimi tifosi messicani che stanno vivendo da molto vicino questa trattativa storica per la SSC Napoli. Come riporta il Corriere del Mezzogiorno è un colpo importante anche mediatico.

l Chucky non ha ancora visitato Napoli ma ha già scelto dove abitare, a Posillipo, nei pressi della casa di capitan Insigne. Il colpo Lozano non è solo un ottimo investimento sotto il profilo calcistico, che arricchisce d’imprevedibilità l’attacco del Napoli. Ma può avere anche un effetto importante sotto il profilo del marketing. I canali social del Napoli sono stati “invasi” dai messicani che attendevano l’annuncio ufficiale, pronti a diventare simpatizzanti azzurri in virtù dell’acquisto di Lozano. La macchina si è mossa da molto tempo, il Napoli ha lavorato seguendo la strategia della “targettizzazione” sui social con un’attenzione particolare al pubblico messicano.