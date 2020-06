CdM - L'Atletico Madrid ha offerto Diego Costa per Milik: la risposta di De Laurentiis

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive sul futuro di Milik: "La Juventus tramite alcuni intermediari gli propone un ingaggio di 5 milioni di euro all’anno ma non ha ancora formulato un’offerta ufficiale al Napoli. L’Atletico Madrid ha pareggiato la proposta della Juventus: 5 milioni di euro a stagione ma anche in questo caso non c’è un’offerta ufficiale al Napoli. L’idea dei colchoneros è proporre al Napoli un conguaglio economico più Diego Costa come contropartita ma l’attaccante naturalizzato spagnolo è fuori dai parametri del club di De Laurentiis per età (32 anni), ingaggio e storia fisica e caratteriale"