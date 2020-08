Cdm - Incontro Napoli-Hysaj, c'è l'erede. Grana Maksimovic, è scontento per due motivi. Scelto il terzo portiere

Calciomercato Napoli,il punto sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno della situazione in casa Napoli in entrata e uscita.

Mercato Napoli, novità su Maksimovic e Hysaj

Per l’esterno destro albanese è in programma fra qualche giorno un incontro con l’agente Mario Giuffredi, l’alternativa è Faraoni. Maksimovic rappresenta un caso aperto. Il difensore serbo non ha gradito il “taglio” della cifra proposta dal Napoli dopo il lockdown e la panchina di Barcellona, c’è l’interesse dell’Everton, si valuteranno le offerte ma resta aperto anche lo scenario di una mediazione tra le parti. In porta Gattuso ha dimostrato di preferire Ospina. Pastorello, il procuratore di Meret, ha chiesto garanzie tecniche e sta valutando anche eventuali opportunità di prestiti. Al posto di Karnezis rientrerà Contini dal prestito alla Virtus Entella, è una scelta preziosa anche per la formulazione delle liste per campionato ed Europa League.