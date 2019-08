CdM - Icardi aspetta la Juve! Llorente il piano B del Napoli

Aurelio De Laurentiis non ha nessuna intenzione di mollare Mauro Icardi, i contatti con Wanda Nara (secondo alcune voci potrebbe essere a Capri per uno shooting fotografico) sono quotidiani ma la moglie-agente del centravanti argentino sta ribadendo al patron del Napoli la volontà di suo marito di restare all’Inter almeno ufficialmente, sullo sfondo c’è l’attesa per le mosse della Juventus che dovrebbe liberarsi dei suoi “esuberi” per sferrare l’assalto decisivo nei prossimi giorni.

Calciomercato Napoli - Icardi verso la Juve, il piano B è Llorente