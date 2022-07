CdM - Dybala al Napoli, si muove anche Spalletti! La priorità del giocatore resta l'Inter

Calciomercato Napoli, oggi il Corriere del Mezzogiorno fa il punto sulla trattativa per Paulo Dybala, l'attaccante argentino svincolato dalla Juventus che è il vero sogno di mercato della piazza partenopea dopo l'addio di Koulibaly. Secondo quanto riferisce il CdM, pur di convincere Dybala ad accettare la proposta del Napoli si sarebbe mosso anche il tecnico Luciano Spalletti, "pronto a costruire intorno al suo talento un progetto tecnico che ricordi la centralità di Totti ai tempi della sua prima Roma".

Dybala al Napoli?

Le difficoltà principali per Dybala al Napoli sono rappresentate al momento dall'interessamento dell'Inter. Secondo il Corriere del Mezzogiorno, l'Inter rappresenta la priorità nelle intenzioni di Dybala, anche se il calciatore non ha ancora deciso il suo futuro: il club nerazzurro deve prima fare delle cessioni in attacco per potersi permettere l'attaccante e la situazione è in stallo.

Dybala

Tutto fermo anche per Mertens, che ha chiesto 2,9 milioni di euro a stagione dopo aver rifiutato la proposta di ingaggio del Napoli da 2,5 milioni l'anno. Sempre per quanto riguarda il calciomercato in attacco, se Petagna dovesse andare al Monza, il Napoli ha scelto Giovanni Simeone come sostituto ed è pronto l'assalto al Verona.