Calciomercato Napoli - Ora i veri nodi del Napoli sono sul mercato, come scrive Monica Scozzafava in un lungo editoriale sull'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"Cedere Milik alla Juventus sarebbe un errore ancora più grande. Il polacco è uno che può far male in bianconero. Il brutto anatroccolo azzurro rischierebbe così di trasformarsi in un rimpianto clamoroso. Non serve ai tifosi la delusione di un Higuain-bis"