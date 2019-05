CRC - Castagne-Napoli, l'entourage conferma l'interesse ma con l'acquisto di Di Lorenzo non arriverà

Ultimissime notizie calcio Napoli - Possibile colpo di scena in casa Napoli. Dopo l'acquisto ormai ad un passo di Di Lorenzo difficile che arrivi anche Timothy Castagne dell'Atalanta, intanto il suo agente conferma l'interesse della SSC Napoli.

La redazione di Radio CRC ha fornito alcuni aggiornamenti di calciomercato per il Napoli riguardo Timothy Castagne:

“L'entourage di Castagne, conferma che il suo assistito è un calciatore che piace molto al Napoli, ma non è stato né bloccato né chiuso. Ama giocare a destra anche nella nazionale belga, a sinistra gioca controvoglia. Se il Napoli ha chiuso per Di lorenzo, sicuramente Castagne non arriverà”.