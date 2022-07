Caso Politano in arrivo? Il Mattino: agente infastidito, chiederà un incontro a Giuntoli! Valencia pronto al rilancio

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è sbarcato in Italia, ma non sa che c'è il rischio che esploda un piccolo caso: quello di Politano. Perché il nazionale da ieri sera è sbarcato in ritiro ma certe frasi di Spalletti nella conferenza di sabato sera non le ha proprio mandate giù («È una situazione che ha creato solo lui»). Ne parla Il Mattino.

Caso Politano in arrivo?

L’agente Giuffredi è assai infastidito e chiederà un incontro con Giuntoli per avere chiarezza sul futuro dell'ex Inter:

“Insiste, vuole la sua cessione, ritiene che il rapporto tra Politano e il tecnico non sia facilmente sanabile. Una bella grana. Anche perché il Valencia è pronto ad alzare l'asticella e portare l'offerta a 13 milioni per il cartellino. Il Napoli ha detto no alla prima proposta da 10 milioni, il prezzo giusto è assai più alto. Di avere gente con il muso lungo non conviene a nessuno ed è dunque necessario che ci sia chiarezza. Perché di nodi già ce ne sono un bel po' di questi tempi”

