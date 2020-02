Caso Milik, Gazzetta: senza rinnovo verrà messo sul mercato, posizioni distanti! In bilico il suo futuro

Il presente del Napoli ha Rino Gattuso al centro di tutto. Il suo lavoro prosegue ed è parallelo alla crescita della squadra. Il futuro, però, è ancora un interrogativo. Sia il suo domani sia quello di tanti giocatori come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

"In bilico sono le posizioni di Koulibaly e di Milik. Il difensore è fuori per infortunio da oltre due mesi, a parte la gara giocata contro il Lecce. De Laurentiis è deciso a cederlo dopo aver rifiutato, la scorsa estate, l’offerta di 100 milioni di euro presentata dal Manchester United. Offerta che accetterebbe, adesso, magari anche a una cifra inferiore, perché nei suoi piani c’è una mezza rivoluzione dell’organico per avviare il nuovo ciclo dal quale potrebbe star fuori anche il centravanti polacco che sta discutendo il prolungamento, ma la soluzione è parecchio distante. Senza rinnovo verrà messo sul mercato"