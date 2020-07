Caso Milik, Cronache di Napoli: Arek è pronto a cambiare agente, la sua compagna spinge per trasferirsi al Nord

Ultime mercato Napoli - Milik punta i piedi. In scadenza nel 2021, ha rifiutato più di una proposta di rinnovo da parte del Napoli. Vuole andar via ma alla Juventus, prima scelta come racconta Cronache di Napoli:

"Milik ha un accordo di massima per un contratto da 5 milioni fino al 2025, per De Laurentiis non si muove per una cifra inferiore ai 40-45 milioni: Milik è pronto a cambiare agente, affidandosi a Ramadani, procuratore di Koulibaly e Maksimovic e molto vicino a De Laurentiis. La compagna di Arek, Jessica, spinge per trasferirsi al Nord, avvicinandosi a Milano, centro strategico per il suo lavoro di modella"