Caso Milik, CorSport: Arek apre alla Roma, altirmenti ascolterà chiunque! A Castel di Sangro gli hanno chiesto di andare via

Ultime mercato Napoli - In sede di mercato in uscita, nel Napoli, c’è l’attaccante polacco Arkadiusz Milik che ha anche la necessità di giocare per guadagnarsi l’Europeo. Ne parla il Corriere dello Sport:

“Milik si è promesso alla Juventus, poi ha capito che forse la strada per Torino è diventata piena di insidie ed ha fatto sapere alla Roma di essere pronto a discutere per un quinquennale da cinque milioni. O altrimenti si guarderà intorno, ascolterà i tedeschi, gli inglesi, gli spagnoli, chiunque voglia parlarne, per non dover starsene un anno ai margini d’un progetto che non è più il suo e neanche del Napoli. Per non dover sentire, come ieri, una voce che dall'alto, dalla curva, gli ha chiesto di andar via"