Caso Meret, Repubblica: due scenari possibili, c'è una sola piazza disponibile in Serie A

Calciomercato Napoli, l’arrivo di Kepa apre però un caso Meret. Il 25enne friulano a questo punto sta pensando di rifiutare il rinnovo del contratto fino al 2027 offerto dalla Ssc Napoli.

Calcio mercato Napoli, Meret-Torino: si chiude?

Come già anticipato ad inizio luglio in esclusiva da CalcioNapoli24.it la squadra che potrebbe regalarsi Alex Meret è il Torino, visti i buoni rapporti tra il ds Vagnati e il portiere friulano. Entrambi sono stati protagonisti negli anni scorsi della storica promozione in A della Spal. Ecco cosa scrive a riguardo Repubblica