Caso Kvara, gesto della moglie via social: possibile messaggio sul futuro? | VIDEO

Calciomercato Napoli, nuovo segnale distensivo per il futuro di Kvaratskhelia dopo il caos delle ultime ore? Oltre al gesto di ieri in Turchia-Georgia letto come un potenziale messaggio o che comunque fa ben sperare, se ne aggiunge un altro interpretabile che arriva questa volta direttamente dalla moglie dell'attaccante del Napoli: Nitsa Tavadze.

Calciomercato Napoli, gesto moglie Kvara: possibile messaggio?

La donna, via storie Instagram, ha infatti repostato diverse immagini della sua dolce metà con la maglia azzurra postando inoltre anche alcuni spezzoni del documentario relativo alla vittoria dello scudetto parteneopeo. Possibile messaggio silente? Lo si spera di cuore.