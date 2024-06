Turchia-Georgia, Kvaratskhelia in campo col parastinchi del Napoli | FOTO

Calciomercato Napoli, serata amara per Khvicha Kvaratskhelia al debutto a Euro 2024. La sua Georgia viene infatti travolta per 3-1 dalla Turchia di Vincenzo Montella e con l'attaccante del Napoli che non è riuscito a imporsi come avrebbe voluto per la sua nazionale.

Calciomercato Napoli, Kvaratskhelia in campo col parastinchi azzurro

Ma nel frattempo, nel pieno del caos dopo le parole del suo agente, spunta un dettaglio in campo che può essere letto come un segnale o che comunque fa ben sperare i tifosi azzurri: il georgiano è apparso in campo col parastinchi del Napoli. Non determinerà ovviamente il futuro ma può essere letto come un qualcosa di positivo. Kvara porta l'azzurro anche a Euro 2024.