Calciomercato Napoli - Come racconta il Corriere dello Sport, il Napoli e l’Olympiakos sono ormai lanciatissimi in una trattativa per il terzino sinistro greco Konstantinos Tsimikas:

"Tsimikas ha sbaragliato la concorrenza ma il Napoli ha bisogno di cedere Ghoulam, titolare d’un contratto nel quale sono previsti, oltre ai quattro milioni netti d’ingaggio, altri cinque milioni circa di bonus, residuo dei dodici ottenuti come riconoscimento alla firma del rinnovo, nel 2017. Non sarà semplice"