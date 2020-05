Venerato a CN24: "Il Sassuolo avverte De Laurentiis, se cedono Boga sarà il primo ad essere interpellato! Dall'ad Carnevali una frase: 'A parità di offerte lo daremo al Napoli'"

Ultime calciomercato Napoli. Ciro Venerato, giornalista Raisport ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai nostri microfoni in merito all'affare Boga svelando una frase riferita dall'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali al presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis:

"C'è stato un colloquio tra De Laurentiis e Carnevali, che ha avuto per argomento Jeremie Boga: il presidente in prima persona si é esposto per il tornante offensivo prediletto da Gattuso.

Con Carnevali i rapporti sono più che cordiali, i due hanno superato lo strappo del caso Politano in passato, e la stima è reciproca: il dirigente neroverde ha fatto presente la folta concorrenza, e al tempo stesso la voglia di non privarsi del giocatore, ma se l'ex Chelsea chiedesse un trasferimento gli emiliani potrebbero accontentarlo a patto che la cifra sia congrua, siamo attorno ai 30 e i 35 milioni.

Il colloquio tra i due si è chiuso con una frase importante proferita da Carnevali:

"Caro Aurelio, se daremo via Boga sarai il primo ad essere interpellato. A parità di offerte lo daremo al Napoli, primo club che ci ha correttamente interpellato"