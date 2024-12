Cammaroto: "Idea Flamengo e Arabia Saudita per Juan Jesus. Sarei sorpreso se il Napoli andasse su questo nome in difesa"

Emanuele Cammaroto scrive su NapoliMagazine per quanto riguarda il possibile arrivo di un difensore centrale alla corte di Conte a gennaio:

"E allora si punta su tre operazioni importanti, puntando sulle idee e le opportunità, che a volte fanno la differenza prima di tutto il resto. Priorità alla difesa, dove Juan Jesus è ai saluti e gli è stato già chiesto di trovare una soluzione con 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto. Il Flamengo è un'idea, non l'unica, c'è anche la possibilità che vada in Arabia Saudita. Rafa Marin al momento non convince nemmeno lui, se non siamo alla bocciatura poco ci manca, ma qui non c'è ancora una decisione definitiva. Arriverà un centrale o forse anche due per non avere patemi nell'alternativa ai titolari. Kiwior aspetta la Juve e vuole ricongiungersi a Thiago Motta, l'Arsenal chiede 20 milioni, trattativa congelata, così come è dura per Dragusin che comincia a trovare spazio al Tottenham e vuole restare sino a giugno in Inghilterra. Danilo è un nome che mi sorprenderei se arrivasse perché ha 33 anni e un ingaggio da 4 milioni":