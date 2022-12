Cammaroto: "Cessione Lozano a giugno, Giuntoli ha già individuato l'alternativa!"

Calciomercato Napoli - Arrivano novità di mercato da Emanuele Cammaroto su Napoli Magazine:

"Mi arrivano riscontri abbastanza concreti sull'idea di valutare proposte per Lozano a giugno. Giuntoli non avrebbe problemi ad individuare un potenziale sostituto. Traoré è una pista credibile, ma non è l'unica. Lo staff azzurro sta monitorando alcuni profili sul mercato inglese e francese. Per il messicano, a cui non dispiacerebbe andare in Premier League o nella Liga spagnola, servirebbe però una proposta importante, una cifra di almeno 25-27 milioni che consentirebbe al Napoli di alleggerire il monte ingaggi e prendere poi, a costi ragionevoli, un sostituto di pari livello".