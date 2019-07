Lo Shangai Shenhua ci ha provato con Callejon: secco no dello spagnolo. L'agente attende notizie dal Napoli per rinnovare [ESCLUSIVA]

Calciomercato Napoli - Sarà l'esperto Josè Callejon a guidare questo manipolo di ragazzini che oggi si radunerà a Dimaro per cominciare il consueto ritiro precampionato. Lo spagnolo, dopo gli addii di Albiol e Hamsik, è ufficialmente il nuovo punto di riferimento all'interno dello spogliatoio. In tanti anni di Napoli mai una parola fuori posto e tanto lavoro e sacrificio verso i tifosi e la maglia del Napoli. Tuttavia, il calciomercato ha le sue dinamiche soprattutto se ti chiami Callejon ed hai solo un altro anno di contratto con una clausola valida per l'Italia e l'estero da 22 milioni. Ed allora ecco che il nome del calciatore ha stuzzicato l'interesse di una squadra: lo Shangai Shenhua che sta cercando disperatamente due esterni offensivi. Ha trattato finora senza successo El Shaarawy ed ha sondato anche Cuadrado e Keita. Dicevamo di Callejon: i cinesi avrebbero sondato gli umori di Josè per capire se fosse interessato ad un'avventura come l'ex compagno Hamsik.

Josè Maria Callejon in un contrasto con Asamoah

Shangai Shenhua su Callejon, lo spagnolo rifiuta

La risposta è stata negativa: il ragazzo, al momento, si sente identificato con i colori azzurri ed aspetta un rinnovo per chiudere eventualmente la carriera qui. Ieri il suo agente Quilon era a Milano per definire gli ultimi dettagli per il trasferimento di Theo Hernandez al Milan. Chissà non abbia in agenda prossimamente un incontro con Giuntoli, De Laurentiis e Chiavelli per abbozzare e definire un prolungamento del numero sette di Motril.

RIPRODUZIONE RISERVATA