Callejon-Napoli, Repubblica: tira aria d'addio già a gennaio, ecco la possibile destinazione

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi dopo l'insperato pareggio ad Anfield col Liverpool che ha rassenerato un pò il clima in casa Ssc Napoli

Non devono stupire più di tanto, dunque, i complimenti rivolti a tutti attraverso i social e a caldo da De Laurentiis, che ha interrotto il suo lungo silenzio con una raffica di tweet ci sono da chiarire anche alcune posizioni personali, con il partito degli scontenti guidato da Insigne, Allan, Callejon e Mertens. Gli ultimi due hanno il contratto in scadenza e per lo spagnolo tira aria d’addio già a gennaio, destinazione Cina. Il problema del capitano, assente per infortunio ad Anfield, sono invece gli alti e bassi nei rapporti con Ancelotti. Il brasiliano ha avuto un alterco con il figlio del presidente, Edoardo. C’è bisogno di guardarsi negli occhi.