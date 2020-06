Callejon-Napoli, contatto con De Laurentiis la prossima settimana! Il rinnovo non è più impossibile, i dettagli

Calciomercato Napoli - Napoli, per Callejon e famiglia; e Callejon, per la SSC Napoli, è sentimento puro. E prima che una serie di rimbalzi irregolari possano modificare lo scenario, De Laurentiis e Callejon proveranno a parlarsi nella prossima settimana. Ne parla il Corriere dello Sport:

Il contratto che scade tra un po’ ha indotto Siviglia e Valencia a fare un pensierino e il Napoli, che tempo fa aveva presentato la proposta (rinnovo alle stesse cifre) è poi rimasto ai margini della discussione, senza mai rielaborare la controfferta del management del calciatore. Ecco l’idea: avendolo in casa, Callejon potrebbe diventare il sostituto perfetto per se stesso. Rispetto a qualche settimana fa, s’è sgretolato quel muro apparente di incomunicabilità e prima di sedersi con il manager di Callejon - Quilon - De Laurentiis vorrebbe accomodarsi sulla fascia destra per tentare di riconsegnarla a quell’«uomo invisibile»"