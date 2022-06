Verona, si lavora al sostituto di Simeone: spunta un ex attaccante del Napoli

Notizie calcio. Il Napoli esordirà in campionato al Bentegodi contro l'Hellas Verona. Gli scaligeri hanno cambiato allenatore, passando da Tudor a Cioffi che è arrivato dall'Udinese.

Simeone Napoli sostituto calciomercato

Verona, ex Napoli per sostituire Simeone

Uno dei giocatori che potrebbe non essere più in maglia gialloblu è Giovanni Simeone, seguito proprio dal Napoli a caccia di un nuovo vice Osimhen. Per sostituire l'argentino, scrivono sulla Gazzetta di Parma, ci sarebbe anche un ex azzurro in lizza: si tratta di Roberto Inglese che arriva da stagioni poco esaltanti in cadetteria a causa di numerosi infortuni.