Calciomercato, un ex Napoli può lasciare subito il Cagliari: rescissione in arrivo?

Calciomercato Serie A - Arrivano importanti novità sul futuro del centrocampista del Cagliari Marko Rog. L'ex Napoli, considerato i numerosi infortuni, no ha avuto particolare fortuna in Sardegna ed anche in questa prima fase di stagione non ha trovato spazio.

Calciomercato Cagliari, Rog verso la rescissione

Secondo quanto riferisce il giornalista esperto di calciomercato Nicolò Schira sul suo profilo X, il legame tra il Cagliari e Marko Rog sembra essere giunto alle battute finali: l’avventura del centrocampista croato in Sardegna potrebbe concludersi anzitempo attraverso una rescissione consensuale del contratto. Nonostante un contratto che lo lega al club fino a giugno 2026, la dirigenza e l’entourage del giocatore starebbero valutando la risoluzione immediata. Questa mossa permetterebbe alla società rossoblù di alleggerire il monte ingaggi e al calciatore di cercare una nuova sfida.