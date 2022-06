Sportitalia - Casale-Monza, Galliani prova a soffiarlo al Napoli: incontro in corso

Ultime di calciomercato da Sportitalia riguardo il futuro di Nicolò Casale pronto a lasciare l'Hellas Verona per una nuova squadra in Serie A. Oltre al Napoli e la Lazio ora è il Monza che fa sul serio per lui.

Napoli, beffa per Casale: incontro col Monza

Calciomercato Napoli - Il Napoli può perdere l'occasione di acquistare Casale dal Verona. Il club scaligero è pronto a lasciarlo partire. Intanto, arrivano aggiornamenti da Sportitalia sull'incontro tra Casale e il Monza: