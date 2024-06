Calciomercato Sky: la Fiorentina soffia un giocatore al Napoli

Calciomercato Napoli, tanta concorrenza per Aster Vranckx, centrocampista belga del Wolfsburg, che ha giocato anche in Serie A col Milan. Il calciatore è da tempo nel mirino della Fiorentina e adesso - secondo quanto riferisce il giornalista di Sky Gianluca Di Marzio - il club viola starebbe per affondare il colpo.

Vranckx alla Fiorentina

Dopo averlo seguito a lungo già la scorsa estate, la Fiorentina è nuovamente in forte pressing su Vranckx, centrocampista classe 2002 del Wolfsburg ed è ora pronta all'affondo. Per cedere il proprio giocatore, il Wolfsburg chiede 10 milioni.

Il Napoli aveva già fatto un sondaggio per Vranckx lo scorso gennaio, valutandolo come rinforzo per il centrocampo. Adesso però potrebbe finire alla Fiorentina.