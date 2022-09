DIRETTA - Calciomercato Serie A: Kluivert trova squadra, Ounas ha firmato! Boga già ai saluti

Calciomercato Serie A live 2022, segui la diretta con tutte le trattative dell'ultimo giorno di mercato in Serie A. Il Tabellone con acquisti e cessioni delle squadre italiane in questa sessione estiva di calciomercato Serie A 2022.

Calciomercato Serie A 2022: live gli ultimi acquisti

Calciomercato Serie A - Su CalcioNapoli24.it e CalcioNapoli24 Tv (79 del DT) è possibile seguire in diretta la chiusura del calciomercato di Serie A con tutti gli ultimi acquisti. E' l'ultimo giorno della sessione estiva di mercato per le squadre di Serie A, con la chiusura impostata alle ore 20:00 del 1 settembre. Via alle ultime trattative con il calciomercato Serie A live su CN24:

19:09 - Attanasio al Cosenza

18.35 - Salcedo dall'Inter al Bari di ADL

18.25 - Karamoh al Torino dal Parma

18.15 - Nikolaou-Zurkowski si complica tra Spezia e Fiorentina

18.00 - Ounas ha firmato col Lille

17.50 - Pussetto ha scelto la Sampdoria

17.35 - Dest in sede per la firma con il Milan

17.20 - Walukiewicz firma con l'Empoli

17.00 - Verdi annunciato dell'Hellas Verona

16.50 - Kluivert lascia la Roma per il Valencia di Gattuso

16.40 - Boga vicino al Leicester

16.20 - Izzo verso il Monza

16.00 - Amione pronto per la Sampdoria

15.45 - Akpa Akpro all'Empoli, c'è la conferma del presidente Corsi

15.30 - Posch firma con il Bologna per rinforzare la difesa

15.15 - Nastasic lascerà la Fiorentina, è vicino al Maiorca

14.53 -Salernitana, Jaroszynski va al KS Cracovia in prestito con obbligo di riscatto

14.38 - Sampdoria vicina a Pussetto dell'Udinese

14.19 - Piatek è della Salernitana. Arriva dall'Hertha Berlino in prestito con diritto di riscatto.

14.08 - Lazio, Durmisi ha risolto il proprio contratto coi biancocelesti

13.50 - Zurkowski e Nastastic verso lo Spezia, Nikolaou alla Fiorentina

13.40 - Hateboer verso il Villarreal, agente in città

13.30 - Hrustic è un nuovo calciatore del Verona.

13.20 - Acerbi all'Inter, affare verso la chiusura

13.00 - Mbaye rescinde il contratto col Bologna

12.40 - Anche Bakayoko sta per rescindere il contratto col Milan.

12.30 - Magnani al Monza e Barberis al Verona: scambio tra i due club.

12.20 - Simone Zaza ha ottenuto la risoluzione del contratto col Torino. Su di lui c'è la Cremonese.

12.10 - Idea Pussetto dell'Udinese da parte della Sampdoria.

12.00 - Rai, Ounas è del Lille

11.40 - Altre visite mediche ma è ufficiale, Paredes è della Juventus.

11.20 - Dalla Spagna: Ronaldo-Napoli ancora possibile.

11.15 - Trattativa in corso tra Fiorentina ed Empoli per il terzino Parisi.

11.05 - Ufficiale, Antony ha firmato col Manchester Utd: contratto sino al 2027.

10.55 - Ufficiale, Marko Pjaca dalla Juventus all'Empoli.

10.45 - Il Monza starebbe tentando il colpo Shomurodov in queste ore.

10.30 - Verona e Torino cercano l'accordo per Simone Verdi in gialloblu

10.10 - Sky, Arthur passa dalla Juventus al Liverpool.

10.00 - Visite mediche a Roma per Piatek, poi verrà ufficializzato dalla Salernitana.

9.45 - Il Villareal starebbe trattando Hateboer con l'Atalanta.

9.30 - Sky, affare in chiusura per Ounas dal Napoli al Lille.