Calciomercato Serie A - Secondo quanto riportato da TyCSports, l'attaccante del Brescia, Mario Balotelli, può finire in Argentina e vestire come fatto da De Rossi qualche mese fa la maglia del Boca Juniors. C'è l'offerta per l'attaccante italiano che è in rottura con il club lombardo e Cellino e lascerà a costo zero la squadra nelle prossime settimane.