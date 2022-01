Ultimissime notizie di calciomercato con la Salernitana e il direttore sportivo Sabatini che chiude tre colpi per la zona salvezza: Diego Costa, Javier Pastore e Kaio Jorge dalla Juventus. In arrivo novità importanti per la società campana che è a lavoro in queste ore per rifnrozare la rosa.

