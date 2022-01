Calciomercato Salernitana: arrivano due nuovi acquisti, l'annuncio di Bargiggia

Calciomercato Salernitna: le ultimissime notizie di oggi con le parole di Paolo Bargiggia che svela due nuovi acquisti di Sabatini e Iervolino per il club granata in vista della lotta salvezza.

Calciomercato Salernitana: arrivano due nuovi acquisti

A "1 Football Club", programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto il giornalista Paolo Bargiggia sul mercato della Salernitana. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione di calcioinpillole.com.

"Ufficiale l'arrivo di Sepe in porta. Si attende la negativizzazione del giocatore e del suo procuratore e poi sarà annunciato anche l'acquisto di Mazzocchi dal Venezia. I granata dovrebbero compiere un vero e proprio miracolo per salvarsi. Il progetto però del nuovo presidente Iervolino e del direttore sportivo Sabatini è ambizioso, in bocca al lupo a loro".

Tutte le news sul calciomercato e sulla Serie A