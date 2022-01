Calciomercato Roma, terzo nuovo acquisto in arrivo per Mourinho

Calciomercato - Dopo Maitland Niles e Sergio Olivera, sta per arrivare un terzo nuovo acquisto per la Roma di Mourinho. Il club ha inequivocabilmente fatto la scelta di affidarsi alla guida dell'esperto allenatore.

La zona Champions resta l'obiettivo da raggiungere ad ogni costo e la dirigenza sta cercando di soddisfare ogni richiesta del tecnico portoghese per raggiungere la massima competizione per club.

Calciomercato Roma

Nonostante i risultati altalenanti e qualche scelta discutibile, la Roma segue la strada indicata da Mourinho per rinforzare alcuni reparti come la difesa, l'acquisto di Maitland Niles va in questa direzione.

Adesso tocca continuare l'opera di cambiamento in mezzo al campo: il tecnico ha forse intravisto il punto debole della Roma proprio a centrocampo. Tra infortuni e prestazioni poco convincenti, ecco che spunta il nome di Joao Moutinho dalle pagine del Corriere di Roma.

Così è uscito un nuovo nome, quasi da Settimana Enigmistica: a Mourinho piace Moutinho. Ha 35 anni ma è integro: ha giocato 20 partite (19 da titolare) nei Wolves e in Premier League se non corri e non combatti di sicuro non giochi. Sarebbe un altro tassello di una Roma sempre più portoghese.

Chi è Moutinho

Il nuovo rinforzo delle ultime ore si chiama Joao Moutinho. Centrocampista portoghese, 36 anni a settembre, è di proprietà del Wolverhampton ma in scadenza di contratto il prossimo giugno.

Non c'è aria di rinnovo ed ecco allora che Tiago Pinto punta sul connazionale. Moutinho in questa stagione ha giocato 20 partite in Premier League, di cui 19 da titolare, e andrebbe volentieri alla Roma.

Agente Moutinho

A curare la trattativa sarà la Gestifute agenzia del suo agente, Jorge Mendes lo stesso di Mourinho, di Rui Patricio e di Sergio Oliveira. Joao Moutinho nel suo palmarès vanta diversi titoli fra cui l'Europeo vinto col Portogallo nel 2016. Un profilo internazionale di esperienza che a Mourinho piace molto.

Ingaggio Moutinho

Moutinho Il centrocampista ad oggi percepisce un ingaggio di poco inferiore ai 2 milioni di euro, e il Wolverhampton per non perderlo a zero chiederebbe una cifra irrisoria, un indennizzo.