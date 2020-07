Il Mattino - Roma, decisa su Milik: è stato scelto per sostituire Dzeko! Ricca offerta cash più il cartellino di Under

Calciomercato Napoli - Arkadiusz Milik lascerà il Napoli. Sulla punta polacca in scadenza nel 2021 c'è la Juve, ma anche la Roma, che non ha mai negato l’interesse per Milik. Come riporta Il Mattino, i giallorossi e Fonseca hanno individuato in Arek il sostituto del partente Dzeko.

I giallorossi potrebbero mettere sul piatto, oltre a una discreta offerta cash, anche Under come contropartita. Il turco è in lista di sbarco dopo una stagione condizionata da qualche infortunio, tanti bassi e pochi alti, ma soprattutto un feeling mai nato con l’allenatore portoghese arrivato l’estate scorsa. Under rientra nella rosa dei giocatori che piacciono a Gattuso, perché sarebbe un ottima alternativa a Politano sulla fascia destra, soprattutto se - come pare - l’avventura di Callejon dovesse confermarsi ai titoli di coda. Se è vero che la Juve è in cima ai desideri di Milik, lo stesso non si può dire della Roma, che per il polacco sarebbe solo una soluzione di ripiego tanto più che al momento non è nemmeno troppo chiara l’evoluzione societaria con il sempre più probabile cambio di proprietà. Approdare alla Roma, per altro, vorrebbe dire rinunciare anche alla Champions, cosa che invece gli sarebbe garantita in bianconero.