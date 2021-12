Newcastle, il primo rinforzo degli sceicchi è un ex obiettivo del Napoli

Notizie Napoli calcio. C'è tanta curiosità attorno al Newcastle, passato pochi mesi fa in mano ai bilionari sceicchi sauditi. Al momento la squadra si trova in pessime condizioni, sul fondo in Premier League, ed a gennaio è probabile che i primi copiosi investimenti possano iniziare ad arrivare.

Calciomercato Napoli, Newcastle su Berge

Il primo, in particolare, sarebbe rappresentato da un vecchio obiettivo dei club italiani, su tutti il Napoli: Sander Berge potrebbe lasciare la Championship e lo Sheffield United per essere il primo acquisto dei bilionari sauditi del Newcastle United. Sky Sports spiega che il centrocampista norvegese sarebbe il nome caldo per la mediana dei Magpies, dopo essere stato trattato a lungo proprio da Cristiano Giuntoli e gli uomini mercato del Napoli.