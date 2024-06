Calciomercato Napoli, Zanoli vicino al Genoa! Novità nella formula: spuntano le cifre

Calciomercato Napoli. Alessandro Zanoli¬†√® sempre pi√Ļ vicino all'addio al¬†Napoli.¬†Stando a quanto riportato da¬†Telenord.it, il¬†Genoa¬†sta accelerando per anticipare la concorrenza (sul giocatore almeno altri tre club). La formula che porterebbe Zanoli alla corte di Gilardino √® quella del¬†prestito con obbligo di riscatto.

Zanoli-Genoa, cifre e dettagli

Le cifre a cui si chiuderà l'operazione, riferisce l'emittente ligure, girano intorno ai 500mila euro per il prestito e 6 milioni o 6 milioni e mezzo di euro per il riscatto, per il quale scatterebbe l'obbligo dopo circa 20/23 presenze di Zanoli del prossimo campionato. Le due società continuano a trattare per trovare un accordo, ma è probabile un affondo del Genoa nei prossimi giorni per evitare di essere anticipato dalle altre squadre che seguono il calciatore.